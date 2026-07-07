Ова не е нормално: Италијанската новинарка Дилета Леота „грми“ како изгледа во бикини, а се породи пред само два месеци

Водителката Дилета Леота, која неодамна се породи по вторпат, позираше за време на одморот во елегантно бикини кое ја истакна нејзината витка фигура и исончаниот тен.

Многумина забележаа дека изгледа беспрекорно, а комплиментите за нејзиниот изглед се нижеа во коментарите.

Освен тоа, водителката покажа и неколку семејни моменти, заедно со децата и сопругот Лорис Кариус, а судејќи според нејзиниот профил на Инстаграм, уживањето нема крај.

View this post on Instagram A post shared by 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

„Прекрасна“, „Изгледаш неверојатно“, „Кој би рекол дека неодамна се породи“, „Ти си нереална“, „Ова како да е AI“, се само дел од реакциите што ги оставија нејзините следбеници.

View this post on Instagram A post shared by 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Познатата водителка и понатаму важи за една од најатрактивните жени на италијанската јавна сцена, а на социјалните мрежи редовно споделува моменти од приватниот живот, патувањата и деловните обврски. Нејзините објави често привлекуваат големо внимание, а ниту оваа не беше исклучок.

View this post on Instagram A post shared by 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Иако е мајка на две деца, Дилета успева да го усогласи родителството со деловните обврски, па многу бргу по породувањето повторно ја видовме покрај фудбалскиот терен.

фото:Instagram printscreen/dilettaleotta