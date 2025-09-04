Радио Милева честитки

„Ова е мојот ден“ – Стојне Николова денес слави роденден: Еве колку години наполни пејачката

Македонската фолк-пејачката Стојне Николова  денес го слави својот роденден, а социјалните мрежи се полни со честитки од семејството, пријателите и обожавателите.

Стојне Николова, родена на 4 септември 1994 година во Струмица, денес важи за една од најатрактивните пејачки на домашната сцена.

Таа посветува големо внимание на својот изглед, и токму поради тоа многумина забележуваат дека изгледа многу помлада отколку што е.

Таа е позната по својата долга, права коса и стил кој ретко го менува, не направила драстични трансформации, а нејзиниот природен изглед доминира.

Стојне денес вниманието го привлече и со најновите фотографии од септемвриската плажа, во бикини издание за кое доби безброј пофалби.

 

Подоцна, на краките приказни сподели и фотографија по повод роденденот,  а во описот на фотографијата напиша : „Не прашувајте, што посакав“, на англиски јазик.

Се огласи и на социјалната мрежа „Фејзбук“ каде  и откри дека денес е нејзиниот посебен ден во годината.  Славеничката блеска во тесен фустан на плажа, а на едната слика и наводенет, со што покажа колку била опуштена атмосферата по повод нејзиниот роденден.

  Сепак, на многумина им е тешко да поверуваат дека Стојне,  штотуку наполни триесет и една година.

Среќен роденден!

Фото: print Screen/Instagram/Facebook/Stojne Nikolova

