„Она што се случи е ужасно“: Познатата „Касандра“ проговори за катастрофалниот земјотрес во нејзината родна Венецуела (Видео)

Актерката Кораима Торес, најпозната на публиката по улогата на легендарната Касандра во истоимената серија, им се обрати на своите следбеници на социјалните мрежи по силниот земјотрес што ја погоди Венецуела.

Како што објавија светските медиуми, за краток временски период се регистрирани два силни земјотреси, од кои вториот бил поинтензивен. Земјотресите предизвикале значителни штети на зградите, евакуации на населението и ангажирање на спасувачки екипи, кои сè уште трагаат по исчезнати лица. Властите соопштија дека ситуацијата се следи и се проценува обемот на штетата.

Актерката Кораима Торес, која е родена во Венецуела и со години живее и работи во Колумбија, емотивно реагираше на веста за катастрофата. Таа сподели порака на Инстаграм во која апелираше за солидарност и претпазливост.

„Луѓе, грижете се за себе, грижете се едни за други. Она што се случи е ужасно. Мораме да ја надминеме оваа трагедија“, рече актерката низ солзи.

Таа, исто така, сподели информации за своите приказни што би можеле да им помогнат на луѓето во погодените области, вклучувајќи контакт информации за службите и броеви за итни случаи.

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Instagram/Printskrin/lacoraima