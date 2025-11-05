Никогаш не сте ја виделе Катарина Грујиќ ваква – изгледа непрепознатливо

Пејачката Катарина Грујиќ одлучи да го промени својот имиџ, а со својата одлука изненади многумина. Катарина посети фризерски салон, каде што сподели фотографија и покажа како изгледа со пократка коса и скратени шишки.

Коментарите беа поделени, и додека некои напишаа дека изгледа многу помлада и дека ѝ се допаѓа промената, други сметаа дека нејзината стара фризура повеќе ѝ стои.

За потсетување, Катарина ужива во бракот со фудбалерот Марко Гобељиќ, со кого има ќерка, Катја, а неодамна зборуваше за проширување на своето семејство.

– Марко и јас разговаравме, би сакале да имаме три деца. Тоа не е планирано, кога ќе се случи, ќе се случи. Не ме интересира кој пол е. Можеби сакам да видам како е да се биде мајка на момче. Но, ќерка е можна, мојот татко има две ќерки, тоа е најголемата љубов за татковците – рече таа тогаш.

foto: Printscreen/Instagram/katarinagrujic.doll