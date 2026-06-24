„Нема да биде добро“ – Маја Шупут се опушти на одмор и покажа како ги полни батериите

Пејачката и претприемачка Маја Шупут имаше особено интензивен период, во кој заврши љубовна врска, објави нова песна и видео, и цело време неуморно настапуваше низ Хрватска. Но, откако пееше во Задар за време на викендот, таа најде време да ги „наполни батериите“.

„Од свирки до заслужен мини-одмор“, објави таа на Инстаграм од аеродромот и наздрави со шампањ од авионот.

„Нема да биде добро“, се пошегува таа. Потоа се јави од своето одредиште и откри кој ѝ се придружил на патувањето.

Маја отпатува на Ибица со една од нејзините најблиски пријателки, Анита Тучек. Таа објави нивни фотографии покрај базенот, потоа една од ноќно излегување, а пријателките се координираа во светкави комбинации за пригодата.

Да потсетиме, Маја неодамна откри дека нејзината врска со „Господинот совршен“ Шимо Елез завршила, а потоа објави дует со Натали Балмикс насловен „Не е доволно убаво“.

Инаку, во јуни минатата година, Маја ја шокираше јавноста објавувајќи дека се развела од својот сопруг Ненад Татаринов по речиси шест години брак, во кои го добија синот Блум. Набргу потоа, таа започна врска со Шима, која траеше околу една година.

foto: printscreen/instagram/majasuput