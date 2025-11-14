Радио Милева без заборав

Нејзините експлицитни сцени ги видоа сите: „Го изгубив достоинството, не излегував на улица“

3 мин. читање
Нејзините експлицитни сцени ги видоа сите: „Го изгубив достоинството, не излегував на улица“

Водителката Сузана Манчиќ призна дека скандалот со интимните снимки бил потежок за поднесување од загубата на дете. Како што рече, била толку психички понижена што се заклучила во куќата и не сакала да излегува јавно со денови.

Сузана Манчиќ, една од најголемите ТВ ѕвезди на поранешна Југославија и поранешна „лото девојка“, била во центарот на скандал во 2005 година, кога нејзините интимни снимки се појавиле.

Потоа, како што признава, доживеала голем стрес и едвај имала сила да се врати на сцената.

– Сакам да го заборавам тој период од мојот живот, но не можам. Тоа е најстрашното нешто што ми се случило. Не излегував на улица. Роднините ми носеа леб, децата не одеа на училиште. Тоа е најтешкиот момент за мене бидејќи го изгубив достоинството. Луѓето ме сакаа дотогаш, а потоа ме гледаа со гадење. Не беше моја вина што ќе го претрпев тој јавен линч, јавноста ме осуди. Плачев многу, но времето си го направи своето и некако го надминав тоа – вели Сузана и додава дека сето тоа сега е зад неа:

– Тој настан ме запре во сè, но се собрав и сега се чини како да сум го сонувала. Секој тежок животен настан ме натера да се соберам, да видам кој и што сум и да продолжам понатаму. Имав тешки моменти во животот: губење на родители, развод, изгубив три сина, но сепак, најтешко ми е тој контроверзен запис што се појави. Мора да се навикнеме да се радуваме на добрите работи и да се помириме со лошите, да се помириме со загубата и да ја надминеме најдобро што знаеме – рече таа.

– Го родив мојот прв син во шестиот месец и го изгубив два часа подоцна. Кога се роди детето, докторката рече: „Не се надевај“. Во тие ситуации, човек мора да биде силен. Ја ценам искреноста и ѝ бев благодарна на докторката што ми кажа толку отворено и не ме излажа. Докторите ми рекоа дека досега ќе имав три сина, но имав спонтани. Ги потиснувам лошите работи и лошите спомени. Тоа е судбината на жената, таа победува и губи, но само треба да гледа напред и да се помири со загубата. После тоа, добив ќерка, Теодора, а потоа уште една ќерка, Наталија, која се роди во Москва, предвреме, во седмиот месец, и беше во болница два месеци. Моите ќерки се прекрасни и можам да кажам дека сум среќна жена – рече Манчиќ на ТВ Блиц.

фото:Instagram printscreen/suzanamancicofficial

Од истата категорија

Можеби ќе ви се допадне

To top