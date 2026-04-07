„Не смејат да ми го кажат тоа во лице, па ми зборуваат зад грб“: Дара Бубамара ги замолчи хејтерите

Пејачката Дара Бубамара се појави на снимањето на емисијата „Ѕвездите на Гранд“, кога откри дека не обрнува внимание на коментарите на омраза и се обидува да ги игнорира. Музичкиот натпревар „Ѕвездите на Гранд“ се сними вчера, а членовите на жирито пристигнале за да ги направат последните подготовки пред почетокот на снимањето. Како и секогаш, големо внимание беше посветено на нивното пристигнување, стил и расположение.

Меѓу последните што пристигнаа во студиото беше Дара Бубамара, која повторно успеа да ги привлече сите погледи. Таа се појави во необична тексас комбинација, која ја носеше со самодовербата по која е позната.

Дара не го криеше својот став кога стануваше збор за коментарите за нејзиниот изглед и стил, и јасно изјави дека негативните реакции не ја засегнале.

– Има доста хејтери, но штом зборуваат, значи дека е добро. Коментарите на омраза ми се смешни. Не смејат да ми го кажат тоа во лице, па зборуваат зад грб. Значи дека добро ги предизвикувам штом коментираат – рекла Дара, која неодамна објави фотографии со своето момче.

