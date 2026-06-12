Не е за обични смртници: Ова се сопственичките на најскапите чанти на српската естрада

Чантите „Еермес Биркин“ се статусен симбол на српската сцена, а поради нивната ексклузивност и вртоглави цени, овој модел е резервиран за најуспешните дами.

Модната куќа „Eермес“ првенствено се занимавала со производство на висококвалитетна опрема за јавање, првенствено седла за коњи, а првата чанта „Биркин“ му била претставена на светот во 1984 година. Приказната за најлуксузниот статусен симбол кога станува збор за чанти започнала со случајна средба во авион помеѓу актерката Џејн Биркин и креативниот директор на овој престижен бренд. Актерката се пожалила дека нема доволно функционална чанта за да ги задоволи своите секојдневни потреби, па Eермес ја создал првата чанта и ја именувал по неа. Интересно е што токму оваа чанта „Биркин“ била продадена на аукција во Сотбис за неверојатни 10,1 милиони долари.

„Жените Биркин“ се врховен статусен симбол и на српската сцена. Оригиналните чинат од 10.000 до повеќе од половина милион долари, во зависност од моделот, материјалите и хардверот (катанци и копчиња). Токму затоа оваа чанта на јавната сцена во Србија ја носат само најуспешните дами.

Јелена Карлеуша

Пејачката Јелена Карлеуша има една од најголемите, најскапите и најкомплетните колекции на чанти „Eермес Биркин“ на српската сцена. Позната како моден фанатик, пејачката не штеди пари за овие модни парчиња, а локалните медиуми објавуваат дека нејзината колекција чанти вреди повеќе од еден милион евра.

Она што ја издвојува нејзината колекција се специфичните модели и бои, па во нејзиниот гардеробер можете да најдете класични „Биркин“ во најмалку пет основни бои, чии цени варираат од 30.000 до повеќе од 80.000 евра, во зависност од големината и видот на кожа. Пејачката има црни, бели, црвени и беж варијанти во својот гардеробер, кои ги комбинира со своите смели модни комбинации.

Покрај иконската „Биркин“, Јелена е и страствен колекционер на моделот „Кели“, кој има една рачка и прерамка за на рамо, а кој често го носи во лежерни изданија.

Цеца Ражнатовиќ

Светлана Цеца Ражнатовиќ во својата колекција има и неколку исклучително вредни и ексклузивни „Биркинки“, кои најчесто ги избира за посебни прослави, патувања и телевизиски снимања.

Нејзините најпознати и најкоментирани чанти од колекцијата „Биркин“ се од црна кожа отпорна на гребење „Того“, која има златни додатоци на неа, а цената во претпродажба е околу 40.000 евра.

Друга впечатлива чанта од нејзината колекција е темно сината „Биркинка“ чија цена е околу 30.000 евра, а често можеме да ја видиме како ја носи со фармерки и бела маичка.

Најскапиот и најлуксузен предмет во нејзиниот гардеробер, резервиран исклучиво за ВИП клиенти на модната куќа „Еермес“, е чанта изработена од крокодилска кожа и нејзината цена е повеќе од 80.000 евра.

Александра Пријовиќ

Колекцијата на Александра Пријовиќ се потпира на редуцирани класици, а пејачката претпочита модели „Биркин“ во неутрални тонови, кои најлесно се комбинираат со нејзините елегантни стајлинзи.

Моделот на чанта што најмногу го носи јавноста е црната „Биркин“ со златна тока, а поради големата побарувачка, цената на овој модел на модните веб-страници за претпродажба достигнува вредност од 20.000 до дури 30.000 евра.

Покрај црната, Александра поседува и модел во препознатливата нијанса „Еутопе“, кој се движи помеѓу 15.000 и 25.000 евра и е многу баран на пазарот поради леснотијата на вклопување во сите комбинации на облека.

Александра е позната по тоа што не сака модни експерименти со светли бои како некои нејзини колешки, туку инвестира во „тивок луксуз“ и парчиња што никогаш не ја губат својата вредност.

Дара Бубамара

Позната како една од најголемите трошаџики на сцената, Дара Бубамара обожава екстравагантен луксуз, а во својата колекција има неколку екстремно скапи парчиња „Eермес Биркин“.

Познатата чанта „Оранж боли“ изработена од портокалова кожа ја чинеше Дарa околу 14.000 евра, а пејачката призна дека ја чекала шест месеци.

Како и повеќето нејзини колешки, Дара поседува класична црна „Биркин“ со златни додатоци.

Овој модел најчесто се користи како „работна“ чанта за патување и снимање ТВ емисии бидејќи е екстремно пространа и изработена од издржлива кожа. Нејзината вредност се проценува на околу 15.000 до 19.000 евра на пазарот за претпродажба.

Дара е позната по својот ексцентричен стил и љубов кон светлите бои, поради што во својата колекција има розов модел. Оваа чанта најчесто се комбинира со спортски, но многу скапи варијанти и брендирани чевли на одморите во Дубаи.

Лепа Брена

Прекрасната Брена се смета за една од најумерените, но финансиски моќни жени во шоубизнисот, а нејзината колекција чанти совршено го одразува тоа. Иако не се фали со брендови и ретко ги истакнува етикетите, медиумите и модните критичари редовно ги следат нејзините луксузни детали.

Крем чантата од телешка кожа со розово-златни додатоци привлече најголемо внимание кога Брена учествуваше во снимање на новогодишна програма, а цената на оваа чанта се проценува на 35.000 долари.

Како и секоја вистинска модна икона, Брена поседува класична црна „Биркин“ со златни додатоци. Овој модел најчесто се носи во лежерни и деловни варијанти, на состаноци, патувања и гостувања во медиумите. Таа совршено го комбинира со фармерки и неутрални тонови, што е нејзин заштитен знак надвор од сцената.

фото:Instagram printscreen/hermes_birkin_birkinvault