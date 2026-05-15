Наташа Беквалац проговори за своите пријателки, а потоа призна што никогаш не можеше да прости

Пејачката Наташа Беквалац се појави на еден настан во Белград во елегантна бела комбинација, каде што привлече големо внимание од присутните.

За време на интервјуто со медиумите, Наташа зборуваше за пријателствата, приватниот живот, како и за тоа колку луѓето денес навистина знаат да се слушаат едни со други.

Кога ја прашаа за песната „Наташа“ и стихот „Кога ти треба, Наташа е тука да те слуша“, пејачката нагласи дека се обидува да биде добар разговорник, но и дека забележува дека меѓучовечката комуникација се губи сè повеќе во денешно време.

– Малкумина ме слушаат веќе, освен вие понекогаш. Знам да дадам добар совет и знам да слушам, тоа ми е многу поважно, луѓето ценат кога имаат добар слушател спроти мене, бидејќи ми се чини дека се помалку се слушаме едни со други, а кога некој ме прашува како сум, одговарам искрено и онака како што е, не заради ред, туку за да бидам присутна во секое време. „Имам прекрасни луѓе околу мене и се слушаме едни со други“, рече таа, откривајќи дали сериозно ги сфаќа советите на сестра Кристина или се лути.



– Како можам, знам дека се лутам кога вистината ми се плеснува во лице, ако не ми одговара во моментов, имало и такви ситуации. Но, кога ќе се повлечеш и ќе ја погледнеш пошироката слика, знаеш дека, како што вели старата поговорка – не ја пиеш сопствената крв ниту го јадеш сопственото месо – знам дека таа никогаш нема да стане дел од мене.

Наташа се осврна и на темата за користење на популарноста во секојдневните ситуации, нагласувајќи дека таквото однесување ѝ е „одвратно“ и дека никогаш не би ја прескокнала редицата или не би се издвоила од другите луѓе.

– Тоа отсекогаш ми било одвратно, да се преправам дека сум повредна или поважна од друга личност која поминала исто толку време чекајќи, дури и понекогаш кога инсистираат на тоа, јас никогаш не го правам тоа, би ми било срам да го направам тоа – рече пејачката.

Пејачката отворено зборуваше и за предавството и довербата во луѓето, велејќи дека верува дека има вистински пријатели околу себе.

– Да, да. Мислам дека можам да кажам дека немам луѓе околу мене кои би злоупотребиле нешто такво, мислам дека навистина имам вистински пријатели, дека тие наши интимни фотографии што си ги испраќаме еден на друг наутро, оние смешните, не дај Боже некој да те види, не знам што би можело да се случи ако го покажеш или не дај Боже да го испратиш… Ако некој така се коцка со довербата, не знам. Можеби ќе можам да го простам предавството, но повеќе не би била истата жена, ниту во пријателска, ниту во романтична врска – рече пејачката.

