Најстилските фудбалски тренери на сите времиња според модните експерти: Зидан, Гвардиола, Дешан…

Кој е најелегантниот фудбалски тренер на сите времиња? Прашање што веројатно никој немаше да го постави пред дваесетина години. Но, фудбалот одамна ги надмина границите на спортот и прерасна во културен феномен кој влијае врз модата, музиката и начинот на живот.

Денес играчите се глобални ѕвезди и модни икони, а нивното влијание се чувствува далеку надвор од терените. Еден од најдобрите примери е францускиот репрезентативец и фудбалер на Барселона, Жил Кунде, кој во 2024 година стана заштитно лице на кампања на модната куќа Jacquemus.

Но, како што истакнуваат модните експерти, модата повеќе не е резервирана само за играчите. Во центарот на вниманието сè почесто се наоѓаат и тренерите.

„Некогаш беше доволно тренерот да изгледа сериозно – темен костум и строг израз на лицето. Денес тоа повеќе не е доволно. Тренерите станаа јавни личности, а клупата покрај теренот е продолжение на имиџот на клубот“, објаснува француско-мароканскиот стилист Џамал Белабес.

Според стилистката Селфина, денешните тренери се свесни дека претставуваат дел од популарната култура.

„Тунелите кои водат кон теренот станаа вистински модни писти. Стилот денес е важен дел од нивниот јавен настап“, вели таа.

Што го прави еден тренер елегантен?

За разлика од фудбалерите, тренерите не можат да си дозволат преголема екстравагантност. Нивниот изглед треба да зрачи со авторитет, сигурност и контрола.

Според експертите, најважна е доследноста. Не се пресудни брендовите или цената на облеката, туку начинот на кој стилот ја одразува личноста и тренерската филозофија.

„Кај најдобрите тренери сè е усогласено – начинот на кој зборуваат, одат, се облекуваат и реагираат под притисок. Тие не продаваат само фудбал, туку и аура и начин на живот“, вели Белабес.

Пеп Гвардиола – недостижниот крал на елеганцијата

Тренерот на Манчестер Сити е убедливо најчестиот избор на модните експерти.

Неговите препознатливи ролки, беспрекорно скроени џемпери и минималистички палта создадоа препознатлива визуелна идентичност.

„Неговиот стил е совршено усогласен со неговиот фудбал. Како што ништо не препушта на случајност на теренот, така е и со неговата гардероба“, вели Селфина.

Според Белабес, Гвардиола влијаел врз цела генерација тренери кои денес се свртуваат кон минимализмот и префинетиот дизајн.

Карло Анчелоти – италијанска класа без напор

Легендарниот италијански стратег е пример дека понекогаш присуството е поважно од облеката.

„Совршено средена коса, едноставен костум и апсолутен мир. Дури и неговата насмевка е препознатлива“, вели Селфина.

Белабес додава дека Анчелоти е олицетворение на природната елеганција.

Жозе Мурињо – мајстор на драмата

Португалецот одамна сфатил дека имиџот е дел од успехот.

Неговите легендарни долги палта, остри изјави и харизматичен настап му помогнаа да стане една од најпрепознатливите фигури во светскиот фудбал.

„Тој прв разбра дека тренерот може да биде вистинска медиумска ѕвезда“, смета Селфина.

Венсан Компани – модерниот тренер

Белгискиот стратег претставува нова генерација тренери.

Неговиот стил комбинира модерна спортска елеганција, дискретен луксуз и современи силуети, создавајќи впечаток на смиреност и самодоверба.

Дидие Дешан – едноставност и стабилност

Францускиот селектор можеби не привлекува внимание како некои негови колеги, но неговиот стил е препознатлив по дисциплина, стабилност и функционалност.

„Кај Дешан секогаш прво доаѓа ефикасноста“, нагласува Белабес.

Сегундо Кастиљо – најекстравагантниот тренер во светот

Во 2025 година неговиот црно-бел смокинг предизвика вистинска сензација и доби место дури и во Vogue Italia.

Кастиљо не се плаши од впечатливи дезени, леопардски мотиви и смели комбинации.

„Додека повеќето тренери размислуваат за тактика, тој размислува и за стил“, вели Селфина.

Диего Симеоне – темна елеганција

Тренерот на Атлетико Мадрид не е љубител на модни експерименти.

Неговиот стил е строг, темен и интензивен – токму како и неговиот карактер покрај аут-линијата.

Арсен Венгер – човекот што ја прослави долгата јакна

Неговата препознатлива долга зимска јакна стана дел од фудбалската историја.

Толку беше впечатлива што инспирираше безброј шеги, мемиња, па дури и модни интерпретации на престижни модни писти.

Зинедин Зидан – тивка елеганција

Од 2016 до 2018 година, а потоа и од 2019 до 2021 година, Зидан го водеше Реал Мадрид до историски успеси, освојувајќи три последователни титули во Лигата на шампионите.

Неговиот стил е едноставен, но исклучително впечатлив.

„Зидан е пример за дискретна елеганција. Темен костум, мирен став и природен авторитет. Никогаш не се обидува да привлече внимание, а сепак сите го забележуваат“, вели Белабес.

Неговата репутација како модна икона дополнително ја потврдуваат бројните соработки со adidas и неговите појавувања на модни настани.

Токму затоа, според многумина, Зинедин Зидан останува еден од најелегантните луѓе што некогаш седнале на тренерската клупа.

Извор: GQ Magazine