Најбрз начин да излупите печени пиперки, трик што ја отстранува лушпата со еден потег

Печените пиперки се неопходна состојка во многу традиционални јадења и зимски јадења, но секој што ги излупил знае дека овој дел од работата може да биде заморен и долг.

Еве еден трик што ќе го направи целиот процес полесен и побрз, а ќе ги спаси вашите прсти од топлината.

Како да излупите пиперки без никаква мака?

Сè што ви треба е обична пластична кеса. Кога ќе ги извадите од ќумбето, скарата или од рерната, додека се уште се топли, ставете ги во кеса и цврсто затворете ја.

Пареата што останува внатре ја омекнува кората, па таа се вади речиси сама од себе. По десет минути, само извадете ги пиперките и кората ќе отпадне без никаков напор.

Дополнителни совети за совршено печење

За да бидат пиперките рамномерно печени, повремено вртете ги – на секои неколку минути. Кога кората ќе почне да пука и ќе се појават темни шари, тие се готови. Важно е да останат меки, но не премногу меки и кашести.

Кога ќе ги излупите, можете веднаш да ги користите пиперките – да речеме за салата со лук, да ги ставите во тегла со масло и оцет или за ајвар. Ако не ви требаат веднаш, најдобро е да ги замрзнете – на тој начин остануваат подеднакво вкусни и цврсти.

извор:kurir.mk

фото:Freepik