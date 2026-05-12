Еве каква е состојбата на Горан Ратковиќ- Рале откако имаше операција

Композиторот Горан Ратковиќ Рале за српските медиуми отворено зборуваше за своето здравје, но и за својата партнерка, пејачката Ана Николиќ.

Рале се осврна и на здравствените проблеми со кои се соочи неодамна по операцијата.

– Буквално не направив ништо 2-3 месеци, поради операцијата. Ме викаа Рада Манојловиќ, Стоја и Милан Петковиќ – рече Рале.

Кога го прашаа дали го променил начинот на живот по операцијата, тој призна дека не се откажал од цигарите.

– Мојот проблем беше што слушав што ми кажуваа усно, но на отпусниот лист пишува што треба да пијам од лекот, а ниту го читав ниту го пиев, затоа повторно сум заглавен во болница – искрено рече тој.

Додаде дека закрепнувањето е сè уште во тек:

– Бев подобро пред операцијата отколку сега, ми треба време да се опоравам.

Зборувајќи за Ана, Рале откри дека таа е голем поддржувач:

– Ана се грижи за мене. Не се појави затоа што денес е годишнина од смртта на нејзиниот татко. На деловен план, таа и јас воопшто не се караме, можеби е причината зошто ми ѕвони телефонот или нешто слично. Таа е секогаш првата што се извинува – рече Ратковиќ.

Кога го прашаа за нивната врска и иднина, тој остана мистериозен:

– Никогаш не знаеш што ќе се случи тука – рече композиторот.

Тој зборуваше и на темата за можна црковна венчавка, а одговорот ги насмеа присутните:

– Ана одлучува за сè, таа е задолжена – рече тој низ насмевка.

