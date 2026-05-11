Тиквички полнети со сирење

Едноставно направени тиквички, безмесни и освежителни.

Состојки:

5 парчиња тиквички

300 грама кравјо сирење

100 грама пармезан

2 големи лажици павлака

100 грама салама (пилешки гради)

магдонос

3 јајца

сол, бибер

масло

Подготовка:

Ставете ги тиквичките во тенџере со врела вода да зоврие малку (само 2-3 минути).

Подгответе длабок сад со ладна вода во кој ќе ги ставите топлите тиквички.

Направете засек по должина (околу 1/3 од ширината на тиквичките), извадете ја внатрешноста на тиквичките (исечете ги на мали коцки) и оставете ги да се исцедат од водата.

Изматете ги јајцата, изрендајте сирење, додадете павлака, сецкан магдонос и зачини.

Внатрешноста на тиквичките запржете ја во маслото, додадете ја саламата и пржете ја смесата заедно додека не се исцеди целата течност.

Додадете ја оваа смеса во смесата со сирењето и измешајте.

Наполнете ги тиквичките со филот, кога ќе бидат готови прелијте ги со една лажица масло и пармезан и печете на 200 степени околу 20 минути додека не добијат боја.

