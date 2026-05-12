Две години по разводот со Драгана Мирковиќ, екс- сопругот на пејачката ја изненади јавноста со потегот кој го забележаа сите

По 24 години љубов и две деца, Драгана Мирковиќ и Тони Бијелиќ решија да го прекинат својот брак во 2024 година. Музичката ѕвезда потоа издаде соопштение во кое наведува дека нивната заедница била неактивна веќе некое време, но дека нема да ги откријат деталите.

Сепак, еден потег на Тони Бијелиќ по толку долго време доста ја изненади јавноста. До неодамна, поранешниот сопруг на пејачката ги чуваше сите заеднички фотографии на социјалната мрежа Инстаграм, додека сега се чини дека го смени записот и избриша сè со Драгана!

Од друга страна, музичката ѕвезда не се справи со тоа, па ги остави повеќето фотографии од семејниот албум каде што позира со својот сопруг во тоа време.

За потсетување, Ана Николиќ беше прогласена за главен виновник за разводот на пејачката Драгана Мирковиќ и бизнисменот Тони Бијелиќ, на кого наводно се доближила повеќе како за пријател.

– Тоа не е вистина, а јас бев главниот наводен виновник. Луѓето едноставно се разделија. Нема никаква врска со мене, а најмалку со трето лице. Ја сакам Драгана, како и Тони, и не можам да заземам страна. Жал ми е што некогаш помислила нешто такво – ја започна приказната Ана, нагласувајќи дека Драгана на крајот сфатила дека нема вистина во тие обвинувања.

– Ако можам да ти го растурам бракот на моите пријатели, тогаш твојот брак вреди да се растури. Но, ако тој брак е изграден на цврсти темели, пријател не може да го растури бракот за да не се лажеме еден со друг. Знам дека Драгана дури и го помислила тоа во одреден момент, но во тоа време не објавив јавно дека сум со Рале. Отидов во Опатија поради Тони, дојдовме да изразиме сочувство и таа се врати дома истата вечер – рече Ана во емисијата „Претрес“.

