Милица Павловиќ зборуваше за тешкото детство: „Горда сум на своето потекло“

Младата музичка ѕвезда Милица Павловиќ реши да открие на јавноста голем број детали од својот приватен живот и растењето.

– Многу сум горда на моето потекло и детството што го поминав во Буниброд, бидејќи токму во тоа мало место научив сè што знам за животот. Пораснав опкружена со добри луѓе, кои имаат добри намери, и сигурно сето тоа влијаеше на мојот карактер. Иако честопати се обидуваа да ме понижат исмејувајќи се на моето родно место и нарекувајќи ме Буниброд, мојата предност е што сум свесна за себе и дека никогаш не би го доживеала како понижување нешто на што сум горда во мојот живот – истакна Павловиќ на почетокот.

Потоа зборуваше за своето детство и семејството што ја одгледало.

– Моето воспитување беше значително различно, прво затоа што ме одгледаа и образуваа моите баба и дедо. Тие беа доста стари кога се родив, имаа многу животно искуство, но никогаш не им беше тешко да направат апсолутно сè што е потребно за мене. Од друга страна, тие секогаш се обидуваа да ми обрнат максимално внимание, да бидам добро воспитана и самосвесна, а јас им должам што израснав во ваков човек и сите успеси што ги постигнав – додаде пејачката.

Потоа Милица откри дека одреден период од својот живот поминала во странство, пред нејзиниот музички подем.

– Еден период од мојот живот, некаде пред самото натпреварување „Ѕвезда Гранда“, поминав со мојот татко во Швајцарија. Во тоа време одев на училиште и работев со скратено работно време. Секогаш бев полна со енергија и сакав сè да го искористам во моите дофати. Парите и гламурот никогаш не беа пресудни, бидејќи ако беше поинаку, сè што досега сум заработила ќе го инвестирав во станови, автомобили и скапа облека, а не во студиски албуми, музички спотови и настапи – рече таа потоа.

– Отсекогаш сонував да бидам успешна пејачка, да ја префрлам мојата енергија и емоции на други луѓе, а кога ја добив таа можност и довербата на публиката, сфатив дека не сакам да ја трошам залудно. Ги насочив сите мои сили кон моите цели и не мислам дека направив грешка – заклучи таа за Курир.рс во тоа време.

