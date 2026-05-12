Весна Змијанац по многу години открива дека Зорица Брунцлик не била причината што се разделиле со Кемиш: „Едноставно не ни беше судено“

Пејачката Весна Змијанац порано беше во брак со хармоникашот Мирољуб Аранѓеловиќ Кемиш, за што зборуваше во поткаст и со тоа стави крај на шпекулациите дека токму сегашната сопруга на Кемиш, Зорица Брунцлик била причина за разделбата.

– Тој беше единствениот колега кога станува збор за љубовниот живот. Она што беше посебно кај Мирољуб беше тоа што беше шампион во музиката, на хармоника. Кога го запознав, тој дојде од Германија каде што студираше. Сепак, имаше нешто кај него што не се согласуваше со мојот мозок. Всушност, бев заљубена во неговото свирење, а не во него. Второ, немавме деца, и тоа е голема работа. Не знам зошто, работевме на деца и ништо не се случи, а подоцна двајцата имавме деца без никакви проблеми. Некој ген не беше таму, не беше судено да биде – рече пејачката.

– Неколку месеци по мене во Париз, тој беше на турнеја со Зорица. Дури и кон крајот на нашата врска, немаше ништо што би нè туркало, па Зорица не крадеше ништо додека јас и Кемиш бевме заедно. Таа беше мажена во тоа време, а подоцна почна да се забавува со Кемиш – рече Весна, осврнувајќи се на здравствената состојба на нејзината колешка.

– Не ги знам деталите за состојбата на Зорица, дури ни не ми е дозволено да прашам. Плачев во емисијата каде што ја пеев нејзината песна бидејќи веќе знаев дека нешто не е во ред со нејзиното здравје. Дури и сега, ако продолжам да зборувам за неа, би можела да заплачам. Многу ја сакам Зорка, особено нејзините песни. Многу ми е жал што е болна, кажа Весна.

