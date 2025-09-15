Нада Обриќ во инвалидска количка – Пејачката не може да оди без помош

Пејачката Нада Обриќ била фотографирана на белградскиот аеродром во инвалидска количка.

Пејачката Нада Обриќ пристигнала во Белград, а она што предизвикало загриженост во јавноста беа фотографиите направени од екипата на „Блиц“, на кои се гледа како пејачката пристигнува во инвалидска количка. Таа беше придружувана од жена која ѝ помогна да стигне до автомобилот.

Обриќ се соочила со рак три пати во својот живот и отворено зборувала за својата тешка борба во неколку наврати.

– Знам јас од што се разболев. Стресот дефинитивно беше причина. Поминав низ многу стресни ситуации за кои не сакам да зборувам, и во еден момент мораше да експлодира – рече пејачката еднаш.

Зборувајќи за својата борба со болеста, таа искрено сподели:

– Преживеав три видови на рак на три различни места, и ниту еден од нив не беше поврзан со другиот. Тоа е моментот кога се соочувате со прашањето – дали да останам или да си одам. Борбата е ужасна. Ги поминувате ноќите зборувајќи сама со себе. На секој човек му кажувам дека најлошото нешто што може да го направи е да падне. Кога ја дознав дијагнозата, тоа беше во понеделник, а во четврток ме оперираа.

фото: printscreen/instgaram