„Мојот Перун“ – Синот на Огњен и Мина Амиџиќ го прослави својот втор роденден

Синот на Огњен Амиџиќ и Мина Наумовиќ, Перун, пред два дена наполни две години. Неговите родители му приредија незаборавна забава во игротеката, а гордата мајка сподели дел од атмосферата на социјалните мрежи.

Мина покажа прекрасна декорација направена од сини и жолти балони, а имаше и светкав број 2. Славеникот беше облечен во жолта облека со собрана опашка на главата, а неговото име беше напишано на ѕидот.

Тортата беше прекрасно украсена, со животински фигури и балони, а целото семејство позираше заедно пред Перун да ги дувне свеќите.

– Мој Перу, нека бидеш (само) среќен – напиша Мина во описот на објавата на која позира насмеана покрај Огњен и децата.

Да потсетиме дека Огњен му го честиташе роденденот на својот син со емотивни зборови.

– Перун. Ти благодарам што денес пред две години стана мој син. Среќен роденден, те обожавам. Секогаш биди ваков посебен, здрав и среќен. Донесе неопислива среќа во нашите животи – напиша Огњен.

Патем, Огњен има постар син, Матија, од бракот со манекенката Данијела Димитровска, додека со сегашната сопруга Мина има две деца, момче, Перун, и девојче, Лола.

