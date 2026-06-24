Младите луѓе се помалку заинтересирани за авантури за една ноќ: Емоциите се на прво место

Сценариото за средба во бар, пиење неколку пијалоци и секс за една ноќ долго време е популарна „практика“. Сепак, според новиот извештај на Lovehoney, ваквите средби стануваат сè поретки кај членовите на Генерацијата Z, бидејќи тие даваат приоритет на емоционално позначајните врски, објавува New York Post.

Елизабет Нојман, сексолог и главен истражувач во Lovehoney, рече дека помладите генерации не се нужно поконзервативни, туку реагираат на значително променетата средина за состанување. Таа ги наведе заморот од апликациите за состанување, наглото намалување на интересот за ноќен живот и долгорочната криза со трошоците за живот како клучни причини.

Извештајот покажува дека само половина од луѓето на возраст од 18 до 24 години имале сексуално искуство под дејство на алкохол, во споредба со речиси 70 проценти од испитаниците на возраст од 25 до 34 години и речиси три четвртини од оние на возраст од 35 до 44 години.

Во извештајот се додава дека без ефектите на алкохолот и средина каде што ваквите врски се општествено прифатливи, не е изненадување што интересот за авантури за една ноќ се намалува. Дополнителен фактор се растечките трошоци за живот, што значи дека многу млади луѓе сè уште живеат со своите родители, а околностите што некогаш го олеснуваа случајниот секс сега се многу поретки.