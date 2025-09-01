Миа Борисављевиќ не сака да ги отстрани силиконските импланти: „Ги вградив градите пред 20 години, оттогаш не им треба ремонт“

Миа Борисављевиќ не планира да ги отстрани имплантите за гради, иако тоа сега стана тренд.

Пејачката нагласува дека нејзините гради изгледаат природно и дека нема намера да ги отстранува силиконските импланти, иако ова сега стана тренд кај нејзините колешки.

Пред дваесет години, Миа Борисављевиќ одлучила да вгради силиконски импланти и како што самата истакнува, никогаш не се покајала за таа одлука.

– Видов дека сите сега ги вадат силиконските импланти, некои од здравствени причини, а некои поради моменталниот тренд. Ги зголемив градите пред 20 години и сè уште не треба да се поправаат, бидејќи до ден-денес не се помрднале. Мило ми е што трендот се промени и што огромните импланти што стојат „над главата“ повеќе не се популарни, како и преголемите усни, што ги имаа сите жени порано – признава Миа Борисављевиќ за Информер, нагласувајќи дека не е една од оние што претерале со големината.

– Младите луѓе треба внимателно да размислат за актуелните трендови кога станува збор за естетската медицина. Тие треба да разберат дека ако промените нешто кај себе и подоцна зажалите, не секогаш ќе можете да се вратите на старите времиња.

А, како што кажала таа, многу жени посегнуваат по пластична хирургија и го занемаруваат здравиот начин на живот и вежбањето, кои се многу поважни од силиконот, хијалуронот и ботоксот.

фото: printscreen/instgaram/miaborisavljevic