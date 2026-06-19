„Ми се намалија градите, не се плашев да ослабам“ -Барбара Бобак се преполови

Барбара Бобак отворено зборува за своето патување до совршена фигура, нагласувајќи дека теретаната е единствено заслужна за нејзиниот успех.

Барбара Бобак доминира на забавната сцена веќе неколку години. Пејачката ја изненадува својата публика со нова музика од проект до проект, но и со својот изглед. Бобак вели дека напорно работи во теретана, во танцово студио, а исто така и на часови по пеење. Таа е многу внимателна и на исхраната, па сега им одговори на сите оние кои коментираат дека користела некои неприродни средства за да ја доведе својата фигура до совршенство.

– Кога ѝ се намалија на 20 проценти телесни масти (се смее).

Секогаш се обидував да работам на себе, но не го правев тоа толку вредно како во последната година и пол. Кога почнав со сето ова и кога ја имаше таа мешавина и кога сè експлодираше, имав многу повеќе работа отколку што можев да се справам. Немав време да се посветам на себе. Кога малку забавив, почнав да тренирам секој ден, да одам на часови по танц и пеење. Едноставно се посветив на таков раст како изведувач и не планирам да престанам, се разбира, тек почнав.

Барбара истакнува дека теретаната е единственото нешто што е одговорно за нејзината фигура.

– Буквално се потам секој ден по два и пол часа, три часа во теретана и на часови по танц, три пати неделно, за некој да ми каже: „Вежбаше и ослабе“. Мислам дека направив рекомпонирање на телото, ова е резултат на година и пол постојан тренинг и грижа за мојата исхрана. Сè уште не сум 100 проценти задоволна. Секогаш може да биде подобро и секогаш може да изгледа се поубаво и подобро.

Не е тајна дека таа „поправи“ сè што не ѝ се допаѓаше кај себе, а кога ја прашаа дали денес би направила нешто ново, таа вели:

– Не жалам што направив козметички корекции. Кога имав двојна брада, знаев дека морам да одам на диета, бидејќи одев под нож за сè да се врати. Тогаш почнав интензивно да тренирам и да внимавам на исхраната. Не засега. Можеби на крајот градите, но потоа ќе го изгубам напредокот во теретана. Нема да можам да станам од кревет три месеци и тоа малку ме мачи. Се дебелеам во овој дел од горењето, цел живот имам гради. Сега кога ослабев, се намалија и среќна сум што се толку мали, но тоа е единственото нешто што можеби ќе можам да го направам – рече таа, а кога ја прашаа дали би направила гради, која големина би биле:

– Па, не би сакала големи бидејќи навистина немам градба за големи гради. Само сакам малку да се подигнат, 300 кубни сантиметри.

фото: printscreen/instgaram/barbara.bobak