Металик корсет и „длабоко“ деколте:  Милица Павловиќ ги „заслепи“ сите со својот изглед

Музичката ѕвезда Милица Павловиќ се појави вечерва на забавата по повод 18-тиот роденден на ќерката на пејачот Саша Матиќ, која се одржа во салата Сава Центар.
Пејачката пристигна во друштво на пријателка, а кога излезе од скапиот автомобил, ги заслепи сите со својот изглед.
На влезот ја пречека нејзиниот менаџер Марко Максимовиќ, со кого се поздрави топло, а потоа позираше за насобраните медиуми.
Милица Павловиќ вечерва беше „во пламен“ во брутална комбинација која го истакнува секој дел од нејзиното тело.
Долниот дел од фустанот е црн и тесен, плисиран околу половината, а металниот корсет го истакнува бруталното деколте.
Foto: printscreen/instgaram