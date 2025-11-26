„Ме остави на пет години“: Зорана Миќановиќ проговори за проблематичниот однос со мајка ѝ

Пејачката Зорана Миќановиќ проговори за својот проблематичен однос со нејзината мајка. Зорана призна дека се преселила да живее со својот татко на петгодишна возраст, бидејќи партнерот на нејзината мајка не ја прифатил.

– Мајка ми ме остави кога имав пет години. Нејзиниот партнер и јас не се сложувавме. Сакав да се преселам кај татко ми и тој ме прими после тоа. Нека секој си го живее својот живот – среќна сум и задоволна. Сфатив дека, иако не пораснав со мајка ми, сум среќно дете и дека сум задоволна со себе. Татко ми е сè за мене и сум благодарна што имам таков маж покрај мене – рече Зорана, објаснувајќи зошто не се сложувала со својот очув:

– Тој не се согласуваше со мене – едноставно не ме прифаќаше и не сакаше да живеам со мајка ми. Постојано ме одбиваа, секогаш имаше некои несогласувања. Како петгодишно дете сфатив дека не ми е местото таму. Зошто би била таму каде што не ме сакаа? Мајка ми веројатно беше заљубена, и јас ѝ простувам за сè. Ѝ благодарам за сè што направи за мене и ја користам оваа можност да ја поздравам многу.

Миќановиќ неодамна отвори салон за убавина во нејзиниот роден град Шабац. – Татко ми беше болен три години, па моравме да ги затвориме сите продавници што ги имавме во Шабац. Кога се опорави, изрази желба повторно да отвори нешто за да може да работи со сопругата. Му реков дека со задоволство ќе го прифатам тоа и дека повторно ќе отворам салон каде што ќе работат, а јас ќе бидам нивна поддршка, исто како што беа моја на самиот почеток – објасни пејачката.

– Интересно е што всушност ја викаш маќеата мајка – забележа водителот Огњен Амиџиќ.

– Имам две мајки. Мајка ми ме роди, но оваа жена ме одгледа – заклучи Зорана Миќановиќ во емисијата „Амиџи шоу“.

За потсетување, Зорана неодамна откри дека се откажала од силиконските импланти затоа што сака да остане природна.

Foto: print screen/youtube/AmiG Show S18