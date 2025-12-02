Марина Висковиќ одби да работи за Нова Година: Пејачката ја откри вистинската причина за тоа

Марина Висковиќ одлучи да не работи на Нова Година. Пејачката проговори за својата одлука и објасни зошто се одлучила на овој чекор.

– Морам да признаам дека решив да се одморам овој декември, што не значи дека не подготвував материјал и не работев напорно кога станува збор за нови песни. Мојот менаџер ме повика денес и ми рече: „Но, зошто? Имаме Нова Година, само еден ден, па можеш да се вратиш каде што сакаш“. Му реков: „Не сакам, сакам да ја организирам оваа Нова Година за себе сега, по толку години, како што ја замислував“ – нагласи Марина.

– Го сакам и го заслужувам тоа и мислам дека ништо нема да се промени таа Нова Година. Не е сè во парите, би било убаво, вистина е, да се оствари убава заработка таа вечер, но сакав да дадам приоритет на други работи – објасни таа во емисијата „Гранд специјал“.

Да ве потсетиме дека Марина еднаш ги остави сите изненадени со својата изјава. Имено, пејачката имаше порака на својот Инстаграм за сите оние кои доаѓаат на нејзините настапи, а во таа прилика изјави дека не сака никој да ѝ се приближува за време на настапот, пред сè од технички причини.