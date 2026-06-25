Марија Микиќ го прослави својот роденден во Грција со шампањ и овошје, па го покажа своето тело во бикини

Пејачката Марија Микиќ ги спакува куферите и замина на луксузен одмор во Грција. Марија одлучи да го спрослави својот 34-ти роденден на Миконос.

Марија наздрави со пенливо вино, а потоа го покажа своето тело во бикини.

Овој пат, Марија го привлече вниманието и со своите фотографии во бикини, покажувајќи ја својата витка фигура и исончан тен.

Опуштена, насмеана и видливо расположена, пејачката ужива во сонцето, морето и летото, а нејзините следбеници не штедеа комплименти за нејзиниот изглед.

Познато е дека Марија ја пронајде среќата по разводот од Јован Пантиќ, со кого има две деца од бракот – синот Милиј и ќерката Ѓурѓа. И додека таа поминува време на одмор, нејзиниот поранешен сопруг неодамна објави на социјалната мрежа Инстаграм за распоредот според кој ги гледа своите деца. Пејачката не ги коментираше неговите зборови.

– Нема судија, нема пресуда што може да ја победи мојата љубов кон нив. Нема човек што е посилен од срцето на нивниот татко, се пожали очајниот Јован. Јас не сум татко за секоја втора среда и секој втор викенд. Јас сум нивниот татко за секој ден, во моите мисли, во моето срце и во секоја борба што ја водам за нив – напиша Јован.

foto: printscreen/instgaram/wwwmarijamikiccom