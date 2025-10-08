Марија Микиќ обелодени убави вести: „За најхрабрите и најсилните“

Пејачката Марија Микиќ денес има причина за славење, а поводот е роденденот на нејзината мајка.

Марија Микиќ објави фотографија од нејзината мајка како позира на брод, а потоа го додаде емотиконот „Среќен роденден“. За најхрабрите, најсилните, најсмешните и најдобрите на светот. Ти благодариме што си тоа што сме денес. Те сакаме бабо, нека бидеш среќна и здрава – напиша пејачката во описот на фотографијата.

Многумина испратија честитки и комплименти до нејзината мајка по овој повод, коментирајќи дека изгледа одлично и дека е јасно по кого Марија е толку убава.

Марија истакна дека е во добри односи со својот поранешен, со кого има две деца, син и ќерка.

– Јован и јас имаме одличен однос, функционираме одлично. Најважно ми е што тој е добар татко, што и е. Комуницираме нормално, тој ги зема децата, ги враќа, тие спијат со децата, сè е како што е договорено. Тоа е она што носи мир – рече таа и додаде:

– Дали би се развела тогаш ако ме мачи да го гледам со нова девојка. Тој секогаш ќе ми биде пријател, заедно ќе ги водиме децата по вистинскиот пат во ова лудо време. Сè друго е како што треба, ајде да продолжиме понатаму.

– Се фокусирам на себе, на моите деца и на мојата кариера. Сè беше некако полусрдечно, две бремености, а јас бев болна, заборавив колку можам да направам и што можам да направам. Мажите не ми приоѓаат, жените ми пишуваат. Тие се мојата публика.

