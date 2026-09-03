Маја Шупут позираше во необично бикини: „Носете горен дел од бикини како што носите самодоверба“

Пејачката Маја Шупут објави фотографии во костим за капење со пораката: „Носете горен дел од бикини како што носите самодоверба“. Пејачката позира покрај базенот во нежно розово бикини со набори, детали од чипка и златни украси што му даваат доза на ретро, ​​пин-ап естетика.

Дното место на бикинито со набори и рабови од чипка, како и кројот на горниот дел што ја нагласува фигурата, привлече особено внимание.

Нејзините следбеници не штедеа комплименти, а меѓу коментарите беа „Бомба“ и „Какво тело“.

Посебно внимание привлече долниот дел од бикинито со набори и рабови од тантела, како и кројот на горниот дел што ја нагласува фигурата.

Ако Маја е позната по своите впечатливи модни комбинации, овој пат не само нејзината фигура привлече внимание, туку и самиот костим за капење.

Foto: print screen/Instagram/majasuput