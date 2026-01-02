Маја Беровиќ во брутално секси црвен костим ја „запали“ Будва

Пејачката Маја Беровиќ настапи на новогодишната ноќ во Црна Гора, Будва.

За најлудата ноќ, Маја Беровиќ облече брутален црвен костим комбинезон со длабоко деколте, а посебниот печат е на деталите на колковите, кои ги истакнуваат нејзините совршени облини.

Маја одбројуваше со публиката и го чекаше полноќ, кога атмосферата во клубот го достигна својот врв.

Да потсетиме, Маја Беровиќ отпатува со авион во Будва, со цел да ја дочека 2026 година со црногорската публика.

Облечена во долг капут и високи потпетици, Маја леташе со својот сопруг.

фото:Instagram printscreen/ mayaberovicofficial