Љубовен старт од почетокот на годината: Познатата македонска пејачка кажа „да“

Ако минатата година ја испрати со доста животни искушенија, пред се задравствени откако реши да легне под нож и да прави липосукција, за потоцна да го изгуби и такка си, сега познатата кумановка од старотот на 2026 почнува доста посреќно, како поискусна, но и како свршена девојка со прстен на рака.

-Со неговата милост, ние почнуваме. Моето најлесно да , обави на својот Инстаграм пејачката Ивона Јо и нејзиниот свршеник, фотографот Кико Тодоров.

Дека идниот младоженец се подготвил за романтично запросување, покажа и следната објава каде се гледа дека во романтичен амбиент паднала понудата со испишаните букви „омажи се за мене“… за од истата да го видиме и свршеничкиот прстен од раката на идната невеста.

Инаку, Ивона секогаш била транспарентна во поглед на приватноста и се’ она деликатно кое и се случуваше кога лани во Турција правеше липосикција и отстранување на вишок кожа, а потоа го прикажа и целиот процес на закрепнување се’ до посакуваниот резултат од одразот во огледало.

Сепак, кога љубота и пратнерот се во прашање, таа остана мистериозна, па свршувачката сега беше комплетно изненадување за јавноста.

Честиттки!

фото:Instagram printscreen/ ivonajo