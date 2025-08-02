Љуба Перуќица се стопи – Пејачот изгуби 10 килограми, еве ја неговата тајна

Љуба Перучица ослабе многу во последните неколку месеци, а неговата сопруга јавно откри дека ослабел 10 килограми.

Така, сопругата на пејачот, Катарина Колозеус, која се породи во средината на мај, го сними пејачот како тренира.

Таа покажа дека Љуба вредно вежба дома дури и кога нема време да оди во теретана.

Овој пат, пејачот одлучи да прескокнува јаже.

„Минус 10 килограми“, напиша Катарина, која сакаше да го пофали својот сопруг.

Патем, многу луѓе кои сакаат да ослабат избираат да скокаат на јаже бидејќи брзо согорува калории и го подобрува кардиоваскуларното здравје. Активира голем број мускули, што доведува до зголемена потрошувачка на енергија и забрзан метаболизам.

Сопругата на Перуќица отсекогаш го поддржувала во борбата со килограмите, а пејачот еднаш откри дека на Катарина не ѝ пречи дури ни кога се здебелува.

Foto: print Screen/Instagram/ljubaperucica