Лоша среќа на концертот на Северина: Градот остана без струја на средина од настапот, еве што направи таа

Северина ја заврши својата летна турнеја со голем концерт во Карловац, а ниту прекинот на струјата ниту здравствените проблеми не ја спречија да ѝ подари на публиката вечер за паметење.

Северина ја заврши својата летна турнеја со голем концерт во Карловац, каде што ги отвори 39-тите Карловачки денови на пивото пред повеќе од 20 илјади луѓе. Вечерта исполнета со песни и одлична атмосфера донесе и неколку непланирани моменти, но дури ни тие не успеаја да ја спречат пејачката и публиката.

Северина ги сподели своите впечатоци од концертот на Инстаграм, каде откри дека настапот бил одбележан со високи температури.

„Концертот во Карловац ги имаше сите обележја на рокот, на плус 30, а под овој балон плус 800. Беше огнено, потно“, напиша таа.

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Вистинскиот тест за Северина и нејзината публика дојде кога струјата снема на средина од концертот.

„Струјата снема во целиот град 20 минути. Но, публиката и ние не застанавме дури ни тогаш“, откри таа.

Наместо тишина, песната продолжи да ечи низ просторот, а илјадници луѓе во толпата ги вклучија светлата на своите мобилни телефони и продолжија да пеат заедно со Северина. Снимките што ги објави прикажуваат голема толпа пред сцената и атмосфера што не стивнува дури ни откако се изгаснаа светлата.

Северина, исто така, откри во текот на вечерта дека не се чувствувала добро пред настапот. Таа им призна на публиката дека имала треска, но решила да настапи и покрај тоа, по што публиката ја наградила со овации и аплауз.

По завршувањето на вечерта, таа им се заблагодари на сите што ја завршиле летната турнеја со неа.

foto: printscreen/instagram/severina