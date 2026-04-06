„Лековите не помогнаа“: Жирито во „Ѕвездите на Гранд“ забележа дека натпреварувачот има здравствен проблем

Во музичкото натпреварување „Ѕвездите на Гранд“ Снежана Ѓуришиќ откри дека нејзиниот кандидат има здравствен проблем.

Имено, шоуто предизвика полемика за натпреварувачите Петар Петровиќ, кој е кандидат на Снежана Ѓуришиќ и Елвриј Жабељи,чиј ментор е Александар Милиќ Мили.

Петар имаше предност во овој одличен дуел, а по коментарите на жирито, како што налагаат правилата, и менторите го дадоа својот суд.

Во таа прилика, Снежана откри со што се мачел Петар.

– Добро е, преживеавме. Не знам што да кажам освен дека ова ќе биде доста тешка борба. Петар и јас направивме мал излет, но никогаш не им наметнувам ниту им наредувам на кандидатите, но втората песна секогаш мора да биде она што знам дека е така-така. Петар сакаше да отпее нешто малку поинакво, тоа не беше лошо. Има проблем со стомакот и денес не се чувствува добро, тие лекови не му помогнаа, но тоа не е важно бидејќи не треба да се вознемируваме за тоа. Секако, никој не треба да пее песни што не му се допаѓаат, сега и тој е убеден во тоа – откри Снежа откако Ѓорѓе Давид праша дали Петар имал некакви проблеми за време на изведбата на првата песна.

