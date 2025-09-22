Концертниот караван „Македонијо, во срце те носиме“ се сели во Прилеп

По незаборавните вечери во Охрид, Делчево, Штип, Струмица, Битола и Гостивар – концертниот караван „Македонијо, во срце те носиме“ со полна енергија и патриотски дух пристигнува и во Прилеп!

Градовите ширум Македонија веќе одекнаа со звуци на љубов, традиција и гордост. Илјадници луѓе се собраа под отворено небо, со едно срце и една песна – за Македонија. На концертот во Битола, платото пред Офицерскиот дом беше претесно за сите што сакаа да ја почувствуваат магијата на 14-те нови композиции – химни на љубовта кон татковината. Во Гостивар, емоциите кулминираа со силна порака: Македонската песна живее! Сега, таа иста енергија и топлина во среда на 24 септември пристигнува и во Прилеп. Концертот кога на плоштадот „Методија Андонов – Ченто“ на сцената ќе блеснат: Бојана Скендеровски, Наум Петрески, Зуица Лазова, Ламбе Алабаковски, Спасен Силјаноски, Андријана Јаневска, Сузана Спасовска, Александар Тарабунов, Огнен Здравковски, Миле Кузмановски, Марија Спасовска и Мина Блажев е со почеток во 20:00 часот.

„Пеевме во Охрид, Делчево, Штип, Струмица, Битола и Гостивар – сега е време тоа да го сториме и во Прилеп! Песната нѐ обединува, ни дава сила и нѐ потсетува кои сме“, порачуваат од Скендеровски продукција, организаторите на оваа музичка мисија.

Прилеп и прилепчани, подгответе се да пееме – за Македонија, со срце!

фото:„Македонијо, во срце те носиме“