Колку може да нè чини љубовта на прв поглед?

Пеперутките во стомакот се одлични, но вистината е често многу покомплицирана – еве зошто овој мит може да нè одведе во погрешни врски.

Идејата за љубов на прв поглед звучи кинематографски, романтично и неодоливо. Еден поглед, еден момент – и „знаеш“. Но, токму во оваа идеализација лежи опасноста, што многумина ги води кон разочарување.

Еве зошто овој мит не е безопасен:

Ја мешаме хемијата со љубовта. Она што го чувствуваме на почетокот често е привлечност, адреналин или проекција на она што сакаме да го видиме. Љубовта, од друга страна, бара време, запознавање и доверба.

Ги затвораме очите пред вистинските сигнали. Кога веруваме дека „тоа е судбина“, полесно е да ги игнорираме црвените знамиња. Ги оправдуваме однесувањата што не ни се допаѓаат затоа што не сакаме да ја расипеме совршената приказна.

Создаваме нереални очекувања. Ако веруваме дека вистинската љубов мора веднаш да нè погоди, можеме да пропуштиме врски што се градат тивко, стабилно и здраво – но без огномет на почетокот.

Вистинската љубов не се случува со еден поглед – таа се препознава преку постапки. Таа е помалку гламурозна, но многу посигурна. И затоа – повредна.

фото:Frreepik

извор:popara.mk