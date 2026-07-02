Кога се’ и стана сиво Стојне Николова реши да си даде пауза и да ја разбуди другата во себе

На младата пејачка Стојне Николова и дојде да му каже доста на се’ и да си даде време само за себе.

А тоа во овој период најмногу се постигнува со бегство онаму каде душата ќе го најде мирот, а тој за Стојне е онаму каде има море, ама и комфор и луксуз.

Имено, Стојне Николова ги спакува клуферите и реши да се пушти во летна авантура кон јужиот сосед, а како место за престој избра еден од луксузните ресорти во срцето на Халкидики.

-Продолжи да ја бараш бојата кога се’ ќе стане сиво, пишува Стојне во описот на една од своите тазе фотки објавени на Инстаграм, а истите симболично ги направи во црно- бела варијанта и таква во боја.

Во лежерно и секси издание Стојне се пофали со рмната става и ги покажа позерските вештини пред камератра на оној или онаа што и прават душтво, кое секако мора најмногу да и годи.

А кога сивото ќе го претвори во боја, Стојне едноставно блеска под сончевите зраци пуштени на најјако, како тие, така и таа.

Одново разголена, ама одмерена и со стил, она на кое и тоа како придава внимание перидов што е доста забележливо од секоја нејзина следна објава.

Дали ќе попушти сивилото, па ќе го пополни профилот со „уште боја“ и повеќе гола кожа ко што е ред за на плажа, останува да се види…

фото: instagram printscreen/stojne_official