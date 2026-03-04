Карлеуша во Истанбул на „пластични консултации“: 80К во евра за изглед 15 помлада во години!

Минатата недела Јелена Карлеуша неколку дена претстојуваше во Истанбул, Турција, каде што се сретна со еден од најголемите експерти во областа на естетската медицина, Јазан Селчук. Докторот и неговиот тим ја запознаа со најновите техники и постапката за фејслифтинг на која сака да се подложи, со цел да се запре стареењето и да се подмлади нејзиниот изглед.

„Јелена замина во Турција на неколку дена за да се консултира со најдобриот пластичен хирург во Турција, Јазан Селчук. Со оглед на тоа што снимањето на „Ѕвездите на Пинк“ сè уште трае, таа сега нема да се подложи на фејслифтинг, бидејќи закрепнувањето трае до два месеци“ – изјавил изворот за Телеграф, додавајќи:

„Кога ќе ја заврши интервенцијата, ќе изгледа 15 години помлада. Карли издвоила над 80.000 евра за ова, а самата процедура е многу скапа, бидејќи сè се наплаќа одделно“.

Фото и видео: Инстаграм/mega.zvezda.jk