Кардиолозите предупредуваат: Срцевиот удар може да започне вака без да го сфатите!

Еден од знаците на срцев удар кој често се занемарува.

Иако срцевите заболувања се водечка причина за смрт и кај мажите и кај жените, жените имаат поголема веројатност да умрат од срцев удар. Делумно причината е тоа што симптомите кај жените често се разликуваат од оние кај мажите, па затоа остануваат непрепознаени. Еден од најзанемарените знаци е отежнатото дишење, иако лекарите предупредуваат дека тоа може да биде еден од најраните индикатори за срцеви проблеми.

Отежнатото дишење може да се појави за време на секојдневните активности кои претходно не биле проблем, како што се искачување по скали или брзо одење. „Отежнатото дишење е еден од најзанемарените симптоми на срцеви заболувања бидејќи често се развива постепено“, вели кардиологот д-р Нади Мара за EatingWell. Таа додава дека многу жени се прилагодуваат на симптомите без да сфатат дека тие би можеле да бидат знак на срцеви заболувања.

Симптомите често се погрешно толкуваат

Иако болката во градите се смета за класичен симптом на срцев удар, речиси 40 проценти од жените кои ја доживуваат не доживуваат болка во градите. „Наместо тоа, жените може да доживеат отежнато дишење, необичен замор, гадење, лошо варење, вртоглавица, болка во вилицата, болка во грбот или едноставно чувство дека нешто не е во ред“, вели д-р Мара.

Таа исто така забележува: „Овие симптоми често остануваат незабележани и најчесто се погрешно толкуваат како стрес, стареење, менопауза или анксиозност, што може да ја одложи дијагнозата и третманот“. Според д-р Мара, отежнатото дишење може да биде ран знак на коронарна артериска болест, срцева слабост, нарушувања на срцевиот ритам или заболување на срцевите залистоци.

Кардиологот д-р Зарина Шаралаја истакнува: „Видов жени кои дојдоа во болница само со отежнато дишење, но всушност имаа срцев удар“. Д-р Едуардо Балкес додава: „Треба да запомниме дека колку побрзо реагираме на нови, загрижувачки симптоми, толку подобар може да биде исходот, особено кога станува збор за здравјето на срцето“.

Побарајте медицинска помош ако почувствувате нова, невообичаена или влошувачка отежнато дишење, особено ако не исчезне по одмор. „На пример, ако имате отежнато дишење за време на активности што порано ви беа лесни или ако забележите намалување на толеранцијата на вежбање, закажете преглед кај вашиот лекар“, советува д-р Мара.

Покрај отежнатото дишење, срцевите заболувања може да бидат индицирани со необичен замор, палпитации, вртоглавица, гадење, оток во нозете и намалување на толеранцијата на вежбање.

фото: Magnific

Izvor: Popara