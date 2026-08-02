Ким Кардашијан и Луис Хамилтон најпосле ги објавија првите романтични фотки

Ким Кардашијан и Луис Хамилтон наводно размислуваат за уште еден чекор во својата врска – проширување на семејството. Според извор близок до двојката, ријалити ѕвездата размислува за можноста да има дете со седумкратниот светски шампион во Формула 1, додека нивната романса станува сè посериозна.

– Тие се навистина вљубени. Ким можеби сака да има уште деца со Луис – изјавил извор за „Us Weekly“. Според него, двајцата одлично се разбираат, ги прифаќаат чудните навики еден на друг и Ким моментално е многу среќна.

Друг извор за магазинот ја опишал двојката како „многу вљубена“ и рекол дека се „одличен спој“. Луѓето од нивното опкружување, наводно, можат да видат колку добро функционира нивната врска.

Гласините за можноста Ким повторно да стане мајка доаѓаат во момент кога нејзината врска со Хамилтон станува сè појавна. Двајцата неодамна беа на заеднички одмор на Хаваи, каде што Ким објави фотографии и видеа на кои се гледаат заедно, а со нив биле и нејзините деца. Хамилтон исто така сподели фотографии од одморот.

Ким има четири деца од бракот со Канје Вест – Норт, Сент, Чикаго и Псалм. Нејзините најмали деца се родени со помош на сурогат-мајки, откако лекарите по нејзините претходни бремености ѝ препорачале да не забременува повторно.

Според извори цитирани во американските медиуми, Хамилтон веќе се вклопува во семејниот круг на Ким. Двајцата претходно поминувале време со нејзините деца, а нивниот однос наводно станал особено близок во последните месеци. „People“ неодамна објави дека за Ким било значајно тоа што Хамилтон добро се поврзал со децата.

Иако медиумите веќе шпекулираат за заедничко дете, Ким Кардашијан и Луис Хамилтон досега немаат јавно потврдено дека планираат да станат родители. Новите тврдења се засноваат исклучиво на извори блиски до двојката.

фото:instagram printscreen/ kimkardashian