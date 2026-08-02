Кога енергијата опаѓа, а концентрацијата слабее: Дали внесувате доволно јод?

Има денови кога ни недостига енергија, потешко се концентрираме и за наједноставните обврски ни е потребно повеќе време од вообичаено.

Таквите промени можат да имаат многу причини — од недостаток на сон и стрес до секојдневните навики и начинот на исхрана. Токму затоа вреди да се обрне внимание и на хранливите материи што му се потребни на организмот за нормално функционирање.

Една од нив е јодот.

Зошто јодот е важен за енергијата?

Јодот е неопходен за создавање на хормоните на тироидната жлезда. Овие хормони учествуваат во регулирањето на метаболизмот и бројни процеси во организмот, поради што недостатокот на јод може да биде проследен со чувство на замор и исцрпеност.

Но, улогата на јодот не завршува само со метаболизмот.

Јодот е важен и за мозокот

Хормоните на тироидната жлезда имаат значајна улога во развојот и функционирањето на мозокот. Особено е важно да се обезбеди доволен внес на јод за време на бременоста и во раното детство, кога мозокот интензивно се развива.

И кај возрасните, редовниот внес на јод е важен како дел од урамнотежената исхрана и нормалното функционирање на тироидната жлезда.

Затоа заморот, падот на енергијата и послабата концентрација можат да бидат добар потсетник да се запрашаме дали преку секојдневната исхрана внесуваме доволно важни минерали.

Јод: Заборавениот клуч за енергија и ментална бистрина

Алберт Сент-Ѓерѓи, нобеловец и откривач на витаминот Ц, еднаш запишал:

„Јодот некогаш се користел како универзален лек. Никој не знаел како, но делувал — и тоа извонредно.“

Денес, и покрај јасните сознанија за неговото влијание врз хормоните, метаболизмот и когнитивните функции, јодот речиси исчезна од современата медицинска практика. Последиците од тоа заборавање ги чувствуваат милиони луѓе — преку хроничен замор, пад на концентрацијата и забавен метаболизам.

Најдобри природни извори на јод

Организмот не може сам да произведува јод, па затоа е потребно редовно да се внесува. За возрасен човек се препорачуваат околу 150 микрограми дневно.

Најмногу јод содржат морската риба, школките, особено остригите, како и келпот и другите морски алги. Важно е да се знае дека одредени видови зеленчук, како зелката и спанаќот, можат да ја намалат апсорпцијата на јод, па затоа е потребно да се води сметка за рамнотежата во исхраната.

фото:Freepik

извор:точка.ком.мк