Колку дена исечената лубеница може да ја чувате во фрижидер

Најмногу од сè, сакаме да купиме голема, сочна лубеница, верувајќи дека е во неа цело лето, дека е слатка како мед и дека ќе ја изедеме без проблеми. Сепак, најчесто не успеваме да ја изедеме одеднаш – сечеме неколку парчиња, а остатокот завршува во фрижидер.

Во исто време, убедени сме дека лубеницата ќе почека неколку дена во фрижидер без никакви проблеми. Сепак, откако ќе ја исечете кората, нејзината сочна внатрешност станува многу почувствителна и подложна на расипување. Затоа не треба да ја чувате лубеницата што сте ја почнале предолго, дури и ако на прв поглед изгледа свежа и добра.

Изедете ја исечената лубеница во рок од два дена

Чувајте ја исечената лубеница во фрижидер на температура од приближно 2 до 5 °C, а најдобро е да ја изедете во рок од два дена.

Со текот на времето, месото од лубеницата ја губи својата сочност и цврстина, а се менуваат и нејзиниот вкус и арома. Во исто време, се зголемува можноста за развој на микроорганизми, затоа не потпирајте се само на изгледот и мирисот како индикатори дека лубеницата е сè уште безбедна за јадење.

Ако знаете дека нема да го изедете остатокот на време, искористете го што е можно поскоро за смути, овошен сладолед или некој ладен летен десерт.

Не оставајте исечена лубеница на масата со часови

Штом ќе завршите со сечењето и сервирањето, ставете го остатокот од лубеницата во фрижидер. Не ја оставајте исечената лубеница на собна температура „за подоцна“, особено во текот на жешките летни денови.

Обрнете посебно внимание на лубеницата што долго време стоела на масата за време на ручек, скара или забава на отворено. Високите температури го фаворизираат размножувањето на бактериите, па затоа во такви ситуации е подобро да не ризикувате и да не ја враќате во фрижидер за подоцна.

Заштитете ја исечената половина од лубеницата

Ако ви останала половина лубеница, добро заштитете ја исечената површина пред да ја ставите во фрижидер. Најдобро е да ја ставите во соодветен сад со капак или добро да го покриете исечениот дел со фолија наменета за конзервирање храна.

На овој начин, ќе спречите сушење и ќе ја зачувате свежината, но и ќе ја намалите можноста лубеницата да ги поприми мирисите на друга храна од фрижидерот.

Исто така, не ја чувајте директно до храна со интензивен мирис, како што се риба, пушено месо, јаки сирења, кромид или лук.

Ставете ги парчињата лубеница во затворен сад

Ако веќе сте ја исекле целата лубеница на парчиња или коцки, префрлете ги во чист сад со капак и веднаш ставете ги во фрижидер.

Користете чист нож и чиста даска за сечење, а пред да ја исечете лубеницата, добро измијте ја нејзината кора. Ножот поминува низ кората до јадливиот дел, за да можат микроорганизмите од надворешната површина да стигнат до месото на лубеницата на овој начин.

Фрлете ја сомнителната лубеница без размислување

Ако забележите непријатен или кисел мирис, лигава површина, невообичаено мека текстура или било каков друг знак на расипување, фрлете ја лубеницата. Не го отстранувајте само делот што ви изгледа сомнителен и јадете го остатокот.

Наједноставното правило за летото е: веднаш ставете ја исечената лубеница во фрижидер и изедете ја што е можно поскоро, идеално во рок од два дена. На тој начин, ќе уживате во нејзиниот вкус додека е сè уште свежа, сочна и вкусна.

извор:tocka.com.mk