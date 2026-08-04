Никогаш не купувајте боровинки ако го забележите ова

Боровинките се ситни, но полни со вкус и хранливи материи, а како сезонска намирница внесуваат боја и сладост во бројни јадења. Сепак, при изборот на свежи боровинки во продавница или на пазар, важно е да препознаете кое пакување треба да го избегнувате за да не купите овошје што веќе почнало да се расипува.

Со оглед на тоа што јагодестото овошје не е евтино, целта е да се искористи секој плод, а не да се фрла. Експертите за безбедност на храната и одгледувачите советуваат на што точно треба да обрнете внимание кај свежите боровинки и кои знаци откриваат дека е подобро пакувањето да го оставите на полицата, пишува „Eating Well“.

Знаци на свежина

Не е изненадување што најдобрите боровинки се оние што изгледаат најпривлечно, а тука спаѓаат нивната форма, текстура и боја.

„Барајте боровинки што се полни, цврсти и со темносина или виолетово-сина боја“, препорачала нутриционистката Џесика Брантли-Лопез. Темната боја е добар показател за присуството на антоцијанини, соединенија кои на боровинките им ги даваат нивните антиоксидантски својства. Уште еден знак на свежина е белузлавиот слој што на боровинките им дава сребреникав сјај и не треба да се меша со мувла.

„На тој слој гледам како на заштитна бариера која ѝ помага на боровинката да ја задржи влагата и квалитетот“, рекол Зак Семериков, раководител за контрола на квалитет во компанијата „Scenic Fruit Company“.

Секогаш е добро да се провери и рокот на траење на пакувањето, кој покажува колку време имате за консумирање на боровинките. Можете и нежно да го протресете пакувањето. „Бобинките треба слободно да се движат и да бидат суви, а не залепени една за друга“, истакнала Брантли-Лопез.

Кога да не ги купувате?

Додека некои детали укажуваат на свежина, други се јасен знак дека боровинките почнале да се расипуваат или веќе се расипани. Главниот проблем е мувлата. „Ако во продавницата забележите пакување во кое веќе има мувла, немојте да го купувате“, нагласил д-р Дон Шафнер, раководител на Одделот за наука за храна на Универзитетот Ратгерс.

Мувлата може да се прошири и подалеку од она што е видливо, додала Брантли-Лопез, па затоа е тешко да се процени колку боровинки во пакувањето всушност се зафатени.

Прегледајте го целото пакување. Превртете го и проверете дали има мувла на дното или од страните, каде што често може да се скрие дури иако боровинките на врвот изгледаат добро. Влагата во пакувањето создава идеални услови за развој на мувла, па затоа сите експерти препорачуваат да ги избегнувате пакувањата во кои има течност.

„Мувлата и течноста обично значат дека боровинките се презреани и дека почнале да се расипуваат, што негативно влијае врз квалитетот, вкусот и рокот на траење“, објаснил Семериков. Оштетените боровинки исто така треба да се избегнуваат бидејќи го поттикнуваат развојот на мувла.

„Би избегнувала пакувања со многу црвени или зелени боровинки, како и оние во кои плодовите се меки, згмечени или оштетени“, додала Брантли-Лопез. Зелените и црвените боровинки не се зрели, па затоа можат да бидат кисели или без вкус.

Правилно чување за подолга свежина

Откако ќе ги купите совршените боровинки, важно е правилно да ги чувате за што подолго да останат свежи. За разлика од некои други видови овошје, боровинките најдобро е веднаш да се стават во фрижидер. Нутриционистката Џесика Брантли-Лопез препорачала да се чуваат на температура од 4°C или пониска.

Обично нема потреба да ги префрлате во друг сад. Семериков рекол дека пластичните пакувања со отвори или кошничките во кои се продаваат се сосема соодветни бидејќи овозможуваат циркулација на воздухот, што помага боровинките да останат суви. „Комбинацијата од ниска температура и струење на воздухот ќе го забави расипувањето и ќе го продолжи нивниот рок на траење“, објаснил тој.

Клучното правило е боровинките да ги миете непосредно пред јадење. Прераното миење создава дополнителна влага и го забрзува развојот на мувла. „Ако планирате да ги миете, препорачувам да ги извадите од фрижидер и да ги исплакнете со ладна вода непосредно пред консумирањето“, истакнал д-р Дон Шафнер.

Ако сте купиле замрзнати боровинки, тие мора да останат во замрзнувач. Брантли-Лопез нагласила дека треба да се чуваат на температура од-18°C или пониска, во оригиналното пакување или во херметички затворен сад погоден за замрзнување.

извор:точка.ком.мк

фото:Freepik