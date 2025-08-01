Караванот „Македонијо, во срце те носиме“ ја продолжува својата мисија кон Делчево

По одличниот прв концерт одржан под ѕвезденото небо на Охрид караванот „Македонијо, во срце те носиме“ продолжува да ја шири својата музичка мисија овој пат кон истокот на Македонија, во срцето на Делчево!

Во недела, на 31 август, со почеток од 20 часот делчевци и сите љубители на македонската песна ќе имаат чест да бидат дел од едно големо музичко доживување, кое не е само концерт – туку емоционално обединување, прослава на нашата култура, идентитет и љубов кон татковината.

Во Охрид пеевме во еден глас – во Делчево ќе запееме уште погласно! Македонската песна повторно ќе одекне затоа што ова не е само музика, ова е повик – да се сетиме кои сме, од каде доаѓаме и што носиме во себе.

Мисијата продолжува – да ја обоиме Македонија со најубавите звуци, да се собереме повторно, да пееме во еден глас и да покажеме дека Македонија е вечна затоа што живее во срцето на народот.“

Ве очекуваме во Делчево! Да го славиме она што сме. Да пееме за Македонија. Да бидеме едно.

Проектот е во организација на Скендеровски продукција.

фото:Македонија во срце те носиме