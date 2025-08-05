Радио Милева се ожени „шермерот“

Калиопи запеа на свадба како горда тетка: „Среќно внучко мој“

5 мин. читање
Калиопи запеа на свадба како горда тетка: „Среќно внучко мој“

На Инстаграм профилот на нашата поп дива Калиопи осамна една неочекувана објава каде таа пее на свадба.

Ако за момент помисливте дека Опи почнала да настапува на прослави од ваков тип- се лажете.

Станува збор за специјален повод од кој таа со особена гордост запеа на сцена на свадбата на нејзиниот тапанар Александар Ванцовски и неговата избраничка Зара, а наедно го претстави и како нејзин внук.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kaliopi (@kaliopi_official)

Отмено и префинето на забавата на отворено каде зетот музичар заедно со колегите направи рок журка во која секако улога имаше и тетката. Калиопи откри дека своевремено на малиот Александар кој сакал да пее, му направила и песничка која сега на неговиот голем ден заедно ја пееја.

-Имаше само пет години кога му ја напишав оваа песна „Шармер“ која ја испеа на фестивалот „Супер ѕвезда“… Знаев дека е шармер, но не знаев дека дека еден ден ќе биде бубњар во мојот бенд, а најмалку пак можев да знам дека еден ден ќе ја пееме песнава заедно на неговата свадба…Среќно внучко мој!- напиша Калиопи.

Не беше изоставена ниту убавата невеста која Калиопи ја покажа пред следбениците.

Вечер исполнета со многу емоција, радост, љубов и секако музика по вкус во сопствена режија.

Среќно на младите!

фото:Instagram printscreen/kaliopi_official

 

Од истата категорија

Можеби ќе ви се допадне

To top