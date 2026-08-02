Јоце Панов ја откри вистината за својот брак со Марина: „Сега веќе нè фаќа закон“

Познатиот македонски пејач Јоце Панов уште еднаш докажа дека романтиката и посветеноста кон семејството се негов заштитен знак, споделувајќи прекрасен момент од приватниот живот.

По повод нивната годишнина од бракот, тој објави емотивен статус придружен со колаж од фотографии каде се гледаат убавите спомени од нивниот свадбен ден, но и од нивното секојдневие денес.

На јавноста и на своите обожаватели Јоце им откри една поретка и исклучително убава математика на љубовта, која покажува колку длабоки се корените на нивната врска со сопругата Марина.

Во својата емотивна порака, тој направи симболичен спој на минатото и сегашноста, истакнувајќи дека нивната приказна трае многу подолго од она што официјално го означува брачниот завет.

Со препознатливиот шарм и доза хумор, тој напиша:

„25.08.2018 – 25.08.2026 – 8 години брак. 10 години дечко и девојка + 8 години маж и жена = 18 години полнолетство, сега веќе нè фаќа закон“.

Оваа искрена исповед наиде на лавина од честитки, позитивни коментари и убави желби за уште многу децении поминати во хармонија.

Сепак, зад оваа голема бројка на заедништво стои нивната најсилна алка и круна на љубовта – нивниот син Лука, кој го комплетира нивниот свет и ја прави нивната приказна уште поубава и позначајна.

фото:facebook/ Jordan Joce Panov