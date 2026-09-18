Откако се одлучи за овој конкретен стил на фризура, Пенелопе Круз изгледа поубаво од кога било

Долгата, брановидна коса долго време беше заштитен знак на шпанската филмска дива, која веќе извесно време експериментира со различни варијанти на боб-фризурата, но сега, се чини, ја пронајде најдобрата можна.
Шпанската актерка Пенелопе Круз деновиве престојува во Торонто, каде што присуствува на Меѓународниот филмски фестивал, а веќе ја видовме во неколку гламурозни изданија.
Откако воодушеви со стилот на 83. Мостра, оскаровката продолжи да реди луксузни комбинации за црвениот тепих, кои главно ги потпишува Chanel, а во една прилика во фокусот беше нејзината едноставна, но многу ефектна фризура.
Пенелопе веќе извесно време има боб со рамни шишки, кој се смета за врвна фризура за младешки изглед, а таа навистина им дава сосема нова, шик димензија на своите изданија.
Трансформацијата на Пенелопе Круз, која долго време имаше долга коса и ја фенираше во бранови, започна со потстрижување до клучната коска, а потоа премина на уште пократок паж, кој нејзиниот фризер Димитрис Џанетос го опиша како boyfriend bob.
Оваа должина е одличен избор за сите кои сакаат со промена на фризурата да добијат посвеж и помладешки изглед, без драстично потстрижување или целосно нова боја на косата. Бидејќи косата завршува околу брадата или малку над рамениците, таа го отвора лицето и го насочува вниманието кон јаболчниците, вилицата и вратот.
За разлика од многу долгата коса, која визуелно може да го „оптовари“ лицето, пократкиот боб дава впечаток на леснотија и движење, па не е чудно што повеќе од сто години секогаш е во мода.
Тука се и шишките, во последно време потстрижани рамно, но често поделени така што изгледаат поживо и подинамично, а познато е дека се едни од главните (анти-ејџ трикови кога станува збор за косата).
Пенелопе дополнително ја освежила пократката фризура со посветли, топли прамени, што е одлична комбинација кога сакате да му дадете малку живот на вашиот изглед.
Имено, потоплите тонови околу лицето даваат помек ефект, додека пократката должина прави целата фризура да изгледа помодерно и уредно.
Кога косата е многу темна, особено во комбинација со посветол тен, контрастот може да биде силен и дополнително да го истакне пределот околу очите, ситните линии или нерамномерностите на тенот.
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Затоа понежната кафеава нијанса на Пенелопе со прамени во нијанси на лешник дава спротивен ефект и прави преминот помеѓу косата и лицето да изгледа поприродно и понежно.
Тука се, секако, и суптилните разлики во тоновите, кои создаваат впечаток на длабочина и сјај, поради што косата изгледа поздраво, а лицето добива повеќе светлина.
Foto: print screen/Instagram/penelopecruzoficial