Јелена Розга откри детал од својот приватен живот што многумина не го знаеја: „Боже, ако нè запре полиција“

Стареењето носи неизбежни промени, но познатите Хрватки не ги гледаат годините што минуваат само низ призмата на брчките, седата коса и промените во изгледот. Додека некои и понатаму му придаваат големо значење на негувањето на кожата, други признаваат дека, со текот на годините, здравјето, семејството и внатрешното задоволство им станале поважни од изгледот.

Јелена Розга наскоро ќе зачекори во нова деценија од својот живот, а пејачката за „Ин магазин“ призна дека, и покрај годините, одржувањето на младешкиот изглед ѝ е важно – иако на брчките не гледа како на нешто поради што би требало да се срами.

„Секоја брчка си има свој шарм, но јас сум некој што многу се грижи за себе, постојано се движам низ дома со маска на лицето. Штом влезам во автомобилот, ја вадам шминката и веднаш ставам маска. Боже, ако нè запре полицијата… леле, каква глетка би било тоа – немаше да биде нималку убаво – но навистина се грижам за кожата и ја негувам. Мислам, постојано сум намачкана со препарати, наутро перницата буквално ми се лепи за лицето – навистина е доживување“, раскажа таа низ смеа.

foto: printscreen/instagram/rozgajelenaofficial