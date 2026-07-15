Јелена Карлеуша раскажа каква порака неодамна добила од Душко Тошиќ – ѝ поставил директно прашање

Јелена Карлеуша гостуваше во емисијата „Амиџи шоу“ и повторно го крена регионот на нозе.

Покрај тоа што премиерно ги претстави новите проекти, Јелена сосема отворено зборуваше за успехот на новата балада, но и за неочекуваната порака која ја добила од поранешниот сопруг, Душко Тошиќ.

На самиот почеток на емисијата, Јелена ги поздрави гледачите и откри дека ѝ е необично што седи во добро познатото студио во поинаков формат.

„Добра вечер на милионскиот аудиториум, мене ми е чудно што седам покрај тебе, а да не се ‘Пинкови ѕвезди’. Посакав премиерно да покажам две нови песни и се надевам дека ќе бидеме на висина на задачата“, започна Карлеуша, додека домаќинот Огњен Амиџиќ веднаш упати низа комплименти на сметка на нејзиниот визуелен идентитет и новите песни.

– Она што публиката веќе го слушна е песната „Сега сè е океј“ (Sad je sve okej), им благодарам на сите за прекрасните коментари, прва е во трендинг во регионот. Луѓето мислат дека таа песна е за мене, за мојот живот, дека сум зборувала за пропаднатиот брак, но во таа песна може да се најде секој од нас, бидејќи сите во животот сме имале пропаднати врски и бракови. Луѓето ми веруваа, тоа го покажува овој успех, јас немам ниту една минута платен маркетинг. Срам ми е да купувам љубов од публиката по 30 години кариера. Балада е, ја пуштивме во два часот наутро, им благодарам на авторите кои соработуваа со мене. Од Марина Туцаковиќ и Атеље Траг, кои мислеа дека нема да испливам, им благодарам на новите автори. Имавме голема задача да направиме нешто што ќе биде во ранг на сите најголеми песни и хитови што сум ги имала. А сега публиката заслужува две брзи песни – рече Јелена.

Интересно е и тоа што во спотот за оваа балада се појавуваат и нејзините ќерки, Атина и Ника, што на публиката посебно ѝ привлече внимание. Најголемиот бум во емисијата настана кога Јелена откри како нејзиниот поранешен сопруг реагирал на новата песна и спот.

На прашањето на Огњен за проектот, Карлеуша шокираше со признанието за пораката која ја добила по подолго време, но и она дека била скапа инвестиција.

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„Дури и поранешниот маж ми испрати порака: ‘Да цркнам, а?’, по подолго време ми прати порака, а јас му одговорив со ‘Да’“, откри Јелена и предизвика молк и смеа во студиото. По емотивната балада која го разниша регионот, Јелена порача дека е време за промена на ритмот, па нејзината публика сега заслужува две брзи песни кои ќе го придружуваат нејзиниот препознатлив, енергичен стил.

фото:youtube printscreen/ AmiG Show