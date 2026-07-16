Јелена Јованова во црно боди и мрежести чорапи покажа брутална сексапилност од која застанува здивот

Популарната македонска актерка Јелена Јованова уште еднаш ги помати умовите на своите следбеници на социјалните мрежи, објавувајќи ретроспективна фотографија која буквално го запали Инстаграм и никого не остави рамнодушен.

Таа преку своите Инстаграм-стори се потсети на времето кога ја играше главната улога како заводливата Рокси Харт во култниот бродвејски хит-мјузикл „Чикаго“, кој своевремено се прикажуваше на сцената на Македонскиот народен театар (МНТ).

На објавената црно-бела фотографија, актерката позира седејќи на стол во провокативно црно боди и мрежести чорапи, истакнувајќи ги своите долги, витки нозе и неверојатно извајаната фигура со која покажа сценска моќ и гламур од холивудски размери.

Самата актерка ја означи оваа објава со хаштагот #chicagothemusical, издвојувајќи ја како исклучително вреден момент за потсетување на една од нејзините најатрактивни улоги во кариерата. Иако на сцената и пред камерите зрачи со огромна драматичност и сексипилност, Јелена во приватниот живот ужива во својата најубава, најмирна и најважна животна улога – мајчинството.

Таа и нејзиниот сопруг, познатиот хрватски актер Стјепан Периќ, се среќни и горди родители на две деца. Покрај нивниот прв син Јаков кој се роди во 2020 година, нивното семејство неодамна се прошири со уште едно машко бебенце, малиот Тома.

Интересно е што Јелена успешно и во најголема тајност од јавноста ги сочува двете бремености речиси до самиот крај, а денес често истакнува дека токму куќата полна со детска смеа ѝ го носи најголемиот баланс, емотивно исполнување и спокој во секојдневието.

И покрај сите обврски околу двете мали дечиња, нејзината професионална кариера и тековни ангажмани се во полн ек и таа успешно балансира на релација Македонија – Хрватска.

Покрај тоа што публиката сè уште ја обожава како легендарната Јелена од Драчево во регионалниот ситком „Преспав“, таа во последно време бележи одлични успеси со филмски проекти низ регионот, меѓу кои и романтичната комедија „Нешто слатко“.

Нејзиниот најнов Инстаграм „блесок“ само потврдува дека Јелена Јованова изгледа фантастично, со еднаква леснотија освојувајќи ги и театарските даски и срцата на публиката.

фото:Instagram printscreen/jelenajovanovaperic