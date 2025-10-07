„Името го добив по швалерката на татко ми“: Лепа Лукиќ се отвори пред камерите

Пејачката Лепа Лукиќ пораснала во тешки околности и, како што вели самата, го добила името по љубовницата на нејзиниот татко, што оставило силен белег врз нејзиното детство.

За време на гостувањето во подкастот „Б-13“, Лепа Лукиќ зборуваше за своето рано детство и семејство.

– Крстена сум, татко ми му кажа на кумот дека се викам Лепава, имаше швалерка која така се викаше Лепава, му рече на кумот дека тоа е единственото име. Имаше швалерка по име Лепава, но ја имаше и мајка ми. Моето име е единствено, многу го сакам. Освен мајка ми и брат ми, никој не ме викаше Лепава – признава Лепа Лукиќ, чие детство воопшто не било лесно.

– Семејството на мојот татко беше сиромашно, мајка ми потекнуваше од богато семејство, но се омажи за сиромашен човек. Кога ја прашав зошто го направила тоа, таа ми рече дека бил убав. Имав 2 години кога почина татко ми, велат дека личам на него. Се сеќавам дека чувствував сиромаштија како дете, многу ја сакав мајка ми, пораснав само со неа. Кога ја изгубив, таа имаше 94 години, никогаш не ја преболев – вели пејачката и додава:

– Брат ми не беше за тоа да станам пејачка, мислеше дека ќе се предадам на пиењето, затоа ми забрани. Подоцна ми рече дека ако знаел дека ќе станам ваква, никогаш немаше да ми забрани. Добивав од него шамари, после тоа одев на аудиција.

фото: Print Screen/Instagram