Хурем го прослави роденденот како вистинска султанка – еве колку години наполни турската актерка

Турската актерка Мерјем Узерли, која публиката ја обожаваше по улогата на султанка Хурем во серијата „Сулејман Величествениот“, вчера го славеше својот роденден.
Наместо гламурозна забава и рефлектори, Мерјем одлучи овој посебен ден да го помине во кругот на своите најблиски.
Нејзината сестра, родителите и двете ќерки беа присутни на прославата што ја организираше Мерјем, познатата султанка Хурем, по повод нејзиниот 42-ри роденден, а судејќи според фотографиите, атмосферата беше исполнета со смеа, прегратки и нежни семејни моменти.
На масата доминираа елегантни роденденски торти со слики од членовите на нејзиното семејство, а просторијата беше украсена со цвеќиња и балони во златни тонови.
Славеничката блескаше во златен фустан, а позираше и со својата сестра Џанан. Сестрата на познатата Хурем исто така имаше фустан во златни тонови, а двете позираа боси, докажувајќи колку опуштена била атмосферата во домот по повод нејзиниот роденден.
Освен Џанан, на прославата на роденденот присуствуваа и родителите на славеничката – мајката Урсула и таткото Хусеин.
И двајцата беа во златни тонови, исто како ќерките на познатата актерка, Лара и Лили, кои уживаа во топлата семејна атмосфера.
Мерјем им се заблагодари на сите за честитките на социјалните мрежи и рече дека нејзиниот најголем дар е времето поминато со оние што ги сака.
фото:instagram printscreen/meryemuzerlimeryem